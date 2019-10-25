В Днепропетровской области третьи сутки ищут 10-летнего мальчика

В Днепропетровской области третьи сутки разыскивает 10-летнего мальчика: 22 октября он ушел из дома на спортивную секцию по футболу и до сегодня его местонахождение не известно. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

По данным полиции, последний раз мальчика видели 22 октября в 15:00.

"Около 16:00 он пошел на спортивную секцию по футболу в школу № 7 г. Новомосковск. Установлено, что после занятий Богдан (Богдан Носков - ред.) вышел из территории школы. Впоследствии похожего по описанию парня видели возле заправки, когда он шел в направлении центра города. После этого ребенок домой так и не вернулась", - говорится в сообщении.

В пятницу, 25 октября, после трехдневных поисков безвестно пропавшего сына, отец обратился ко всем неравнодушным гражданам - жителей города Новомосковска и других районов Днепропетровской области, чтобы обратили внимание на приметы мальчика и сообщили любую информацию, которая помогла найти сына.

"В настоящее время полицейские отработали железнодорожную станцию и автостанцию г. Новомосковск для установления лиц, которые могли видеть ребенка, а также для установления вероятного маршрута Богдана. Ведется круглосуточное отработки микрорайона "Решкут", где живет мальчик с семьей. Проверяются строительные площадки и заброшенные здания, расположенных на территории города. Также проводятся другие розыскные мероприятия с привлечением кинологов, военных и волонтеров", - сообщили в отделе коммуникации.

В полиции также предоставили приметы ребенка: на вид - 8-9 лет, волосы светлые короткие, глаза голубые, рост около 150 см. Был одет в спортивный костюм темного цвета и серую куртку.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине сотни людей всю ночь искали ребенка. Для поисков двухлетнего мальчика прибыли 150 курсантов, 100 нацгвардейцев и 50 полицейских. Подключились также волонтеры и местные жители.

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Источник: korrespondent.net