"Конец расширения ЕС". Макрон не впустил Македонию

Македонии внезапно отказали в переговорах о вступлении в состав ЕС, несмотря на выполнение Скопье всех условий, в том числе переименования страны в Северную Македонию по требованию Греции. Такой же отказ получила другая балкансая страна - Албания.

Главным инициатором заморозки переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, посчитавший прогресс стран недостаточным. Он также заявил о необходимости реформирования процесса приема новых членов в ЕС. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Макрон не увидел прогресса

15 октября Северной Македонии и Албании не удалось начать переговоры о вступлении в ЕС. Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение Брюсселя о начале переговоров с двумя балканскими государствами, сославшись на сомнения в прогрессе реформ.

Решение трех стран было озвучено после саммита в Люксембурге на уровне министров иностранных дел. Все три страны выступили против начала переговоров с Албанией, а Франция - в дополнение с Северной Македонией.

Кроме того, французское правительство призвало к фундаментальной реформе процесса вступления новых членов в состав Европейского союза.

"Перед любым новым вступлением в ЕС, нужно провести реформы", - заявил Макрон на своей пресс-конференции 18 октября. По его словам, нынешний процесс расширения ЕС "больше не подходит, поскольку слишком бюрократичен и не согласовывается с людьми".

Президент Франции также заявил, что "обе страны не добились никакого прогресса". Критики нынешнего процесса расширения опасаются, что возникнут проблемы коррупции и независимости судебной власти, с которым столкнулись Румыния и Болгария, вступившие в ЕС в 2007 году.

Другие европейский страны выразили свое непонимание, поскольку Еврокомиссия еще в конце мая заключила, что Албания и Северная Македония выполнили условия, выдвигаемые ЕС. Начало переговоров о вступлении с этими двумя странами уже было им обещано.

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение "серьезной исторической ошибкой". "Чтобы заслужить доверие, ЕС должен придерживаться данных обещаний", - сказал он.

Сторонники расширения считают, что отказ новым членам ЕС рискует толкнуть их в объятия Турции, Китая и России, которые и так уже очень активны в этой части Балкан.

Еще два балканских государства - Сербия и Черногория - тоже стремятся к членству в сообществе. Однако комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан ранее отметил, что им необходимо приложить больше усилий для защиты верховенства закона.

Кроме того, Сербии в Брюсселе напомнили, что она имеет полное право вступать в зону свободной торговли с ЕАЭС, но условия присоединения к ЕС предусматривают выход из всех двусторонних торговых соглашений. 25 октября как раз проходит встреча с Россией по этому вопросу.

Переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз стали возможным после того, как в Скопье уладили разногласия с Грецией, согласившись на переименование своего государства, называвшегося ранее Республикой Македонией.

Этот спор длился почти 30 лет - с момента распада Югославии и получения Македонией, в состав которой она входила, независимости. 142 страны признали балканскую страну как Республику Македонию, но днако Греция выступила против.

Афины возражают против того, чтобы соседняя страна называлась так же, как и греческая историческая область на севере Греции, на границе с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

Для вступления в ООН до урегулирования спора было решено называть Македонию - Бывшая югославская республика Македония.

В середине прошлого года к власти в Македонии пришло проевропейское правительство во главе с Зораном Заевым, которым пообещал урегулировать спор с Грецией, блокирующей вступление в Евросоюз и НАТО.

Президент Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе 18 октября подчеркнул, что в произошедшем нет вины Северной Македонии и Албании.

"Я лично считаю, что это была ошибка, но я не буду это в дальнейшем комментировать", - отметил Туск и призвал страны "не сдаваться" и выразил убеждение, что они обязательно станут полноправными членамы ЕС.

Вскоре Заев объявил о проведении досрочных выборов в парламент Северной Македонии. Они состоятся 12 апреля 2020 года. Техническое правительство Македонии начнет работу 3 января будущего года.

24 октября Европарламент принял резолюцию, которая признает ошибкой неспособность европейских лидеров достичь консенсуса вокруг решения о начале переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Депутаты Европарламента отметили усилия Северной Македонии по решению трудного вопроса двусторонних отношений с соседями и приветствовали результаты судебной реформы в Албании.

"Отсутствие решения лидеров ЕС является стратегической ошибкой, которая вредит авторитету ЕС и посылает негативный сигнал другим возможным странам-кандидатам", - отметили евродепутаты.

Они призвали страны ЕС действовать ответственно и принять единогласное положительное решение относительно переговоров с Албанией и Северной Македонией во время следующей встречи.

Давление на Украину или расширение ЕС окончено?

Хорватское издание пишет, что теперь Македонии предстоят очередные выборы, и к жизни возвращаются побежденные ретроградные, антиевропейские силы, которые полагаются на поддержку Кремля.

"Радоваться вестям из Брюсселя может только Путин. Македония, которую он уже почти вычеркнул из своих европейских планов, теперь, вероятно, из-за безрассудства Брюсселя снова приплывет к нему в руки", - говорится в материале.

Украинский журналист Виталий Портников отмечает, что отказ Албании не стал неожиданностью поскольку еще до саммита несколько стран ЕС выражали сомнение. Но Северную Македонию уговаривали несколько лет.

Никаких логических объяснений Франция не может дать, но их можно найти в диалоге, который Макрон в последние месяцы ведет с президентом России Владимиром Путиным, считает журналист.

"И тогда готовность остановить евростремления македонцев вполне коррелирует с давлением, которое Макрон оказывает на нового украинского президента Владимира Зеленского, чтобы любой ценой добиться проведения в Париже саммита нормандской четверки. Ведь в Париже не случайно приветствовали подписание украинской стороной злополучной формулы Штайнмайера, хоть и понимали, что это путинское условие", - пишет Портников.

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс имеет совершенно иную точку зрения.

Он пишет, что социологические опросы уже несколько лет подряд постоянно демонстрирует большой скепсис населения ЕС относительно расширения. Игнорировать это в долгосрочной перспективе не может ни одно правительство, считает немецкий журналист.

"ЕС и в дальнейшем постоянно публикует так называемые отчеты о прогрессе стран-кандидаток на вступление. Но серьезности, с какой бы воспринимали реализацию перспективы вступления этих страны, не хватает с обеих сторон... Кроме Северной Македонии, где в последнее время действительно можно было увидеть жажду реформ", - пишет он.

Поэтому, Макрон высказал то, что назрело уже давно и думают многие, считает обозреватель FAZ.

"Но это не Макрон положил конец прежний политике расширения ЕС. Он лишь нанес по ней смертельный удар. Она уже давно стала лицемерной. Так как же ситуация должна развиваться дальше? Идей того, как эта политика могла бы выглядеть, достаточно, некоторые предложения звучат уже годами", - говорится в материале.

Среди них частичное открытие для балканских стран средств ЕС или присоединение региона к общему европейскому рынку.

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Источник: korrespondent.net