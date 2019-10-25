На Николаевщине 13-летняя девочка забеременела от отчима

В одном из сел Николаевской области работники социальной службы во время проверки условий проживания семьи, состоящей на учете, обнаружили беременную 13-летнюю девочку, сообщил 25 октября пресс-центр полиции области.

"Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, о чем сразу сообщили в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас полицейские начали уголовное производство по статье о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 155 УК Украины). За это грозит срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

Напомним, в больнице в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.

Еще сообщалось, что жительница Индии родила двойню спустя 60 лет безуспешных попыток забеременеть.

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Источник: korrespondent.net