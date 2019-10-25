Зеленский узаконил наказание нардепам за прогулы

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о лишении нардепов выплат из-за прогулов, сообщается 25 октября на сайте парламента.

Теперь если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Еще 25 октября Зеленский подписал закон о количестве депутатских запросов. Теперь запросов от одного нардепа на одной пленарной неделе может быть не более десяти. До этой правки было не более двух.

Напомним, ранее Зеленский предложил лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.

Также сообщалось, что в новой Раде нашли 17 депутатов-прогульщиков, названы имена.

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Источник: korrespondent.net