Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2019, пятница, 18:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
25. 10. 2019

Зеленский узаконил наказание нардепам за прогулы

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о лишении нардепов выплат из-за прогулов, сообщается 25 октября на сайте парламента.
 
Теперь если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
 
Еще 25 октября Зеленский подписал закон о количестве депутатских запросов. Теперь запросов от одного нардепа на одной пленарной неделе может быть не более десяти. До этой правки было не более двух.
 
Напомним, ранее Зеленский предложил лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.
 
Также сообщалось, что в новой Раде нашли 17 депутатов-прогульщиков, названы имена.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.