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25. 10. 2019

Более десятка черниговских школьников госпитализированы с гепатитом

В Чернигове в седьмой школе зафиксировано 13 случаев заболевания вирусным гепатитом, сообщил 25 октября телеканал UA: Чернигов.
 
Из всех 13 инфицированных у 5 детей и у посудомойки обнаружили гепатит типа А, говорится в сообщении.
 
По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников госпитализировали в инфекционное отделение медицинского учреждения. У восьми детей тип вируса еще устанавливается.
 
Как сообщил начальник отдела главного управления Госпродпотребслужбы в области Павел Моргацкий, санитарно-эпидемиологическое обследование в 7-й школе проведено. На лабораторное исследование отобраны образцы пищи из столовой и буфета учебного заведения, а также вода из водопровода.
 
Напомним, шесть студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в Одессе, были госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит А. 
 
Также сообщалось, за 2018 год острым вирусным гепатитом В заболели почти полторы тысячи граждан в Украине, из них 50 человек до 17 лет.
 

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Источник: korrespondent.net
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