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25. 10. 2019

В Одесской области рецидивист убил друга и его пожилых родителей

В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в тройном убийстве в Раздельной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Средь бела дня мужчина в своем доме забил до смерти знакомого и его мать, а на следующий день убил главу семейства. Чтобы скрыть следы преступления, тела матери и ее сына злоумышленник бросил в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом, а труп отца товарища закрыл в его собственном доме и выбросил ключи.

Тело 82-летнего пенсионера обнаружил старший сын, который, не дождавшись матери с братом в Одессе, где они должны были встретиться, и не дозвонившись до членов семьи, приехал домой убедиться, что с ними все в порядке. Мужчина сразу вызвал полицию, которой сообщил и об исчезновении еще двух родственников.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который поддерживал приятельские отношения с этой семьей и был частым гостем в их доме.

Мужчина признался, что убил 46-летнего товарища, когда тот во время хмельного застолья обмолвился плохим словом о его сожительнице. На убийство 80-летней матери приятеля решился, потому что та как раз пришла забрать сына домой и могла сообщить о преступлении в полицию. А отца семейства он убил из-за того, что пришел к нему пьяным в гости, а тот отказался налить ему вина.

Продолжается досудебное следствие по факту умышленного убийства (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось о двойном убийство в Хмельницкой области: мужчина застрелил тестя и тещу. После убийства родителей жены и попытки застрелить дочь он хотел покончить с собой.

Напомним, в Одесской области мужчина из ружья убил жену, после чего застрелился. 

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Источник: korrespondent.net
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