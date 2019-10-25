Здравствуй, тысяча! Что известно о новой банкноте

В Украине появилась новая банкнота наивысшего номинала – 1000 гривен. С дня введения в оборот предыдущей самой большой банкноты – 500 гривен, прошло 13 лет.

Изображен на лицевой части 1000 гривен выдающийся ученый и философ Владимир Вернадский. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

Нацбанк планирует вывести на рынок пять миллионов таких банкнот. По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов: основной цвет купюр - голубой.

Как украинцы встретили новую банкноту?

Зачем нужна

Объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз по сравнению с 2006 годом, когда вводили в оборот купюру в 500 гривен - до почти 380 миллиардов гривен. Поэтому, чтобы обслуживать объем растущей экономики нужны высшие номиналы банкнот, объясняют в НБУ целесообразность введения тысячи.

Также это экономия бумаги и краски для НБУ, который печатает новые банкноты, а потом еще и утилизирует. Расходы Нацбанка на эти операции финансируют рядовые украинцы. Кроме того упрощаются задачи и по транспортировке, доставке наличности.

Опасения

В Украине тут же заговорили о том, что введение новой банкноты приведет к ускорению инфляции.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что введение в оборот больших номиналов банкнот является следствием прошлой инфляции, выпуск новых банкнот сам по себе не влияет на инфляцию.

“Поднять цены на товары и услуги может ажиотаж, вызванный безграмотными заявлениями и спровоцированными ими высокими инфляционными ожиданиями. Пугая друг друга и разгоняя измену вполне можно повысить инфляцию”, - отмечает финансист Тарас Козак.

Защита

У новой банкноты рекордных 22 защитных элемента.

В частности, это полимерная лента, введенная в толщу бумаги. Лента окрашена в пурпурный цвет и имеет ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. На нее нанесено цифровое изображение номинала и малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

Кроме того, при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цвета от золотистого к нефритовому.

Размер новой купюры 75×160 мм.

Проблемы со шрифтом

Шрифт, который используется на купюре, подозрительно похож на шрифт Bickham Script, права на который принадлежат компании Adobe. Об использовании пиратского шрифта сообщил дизайнер Богдан Гдаль. Выяснилось, что краденный шрифт на основе лицензионного в 2005 году создала россиянка Александра Гофман. Она известна тем, что переделывает лицензионные шрифты и выдает их за свои собственные. Шрифтовому дизайнеру Adobe Франку Грисхамеру известно о конфузе с новой украинской тысячей. Он выразил свое сожаление о том, что Нацбанк Украины не разглядел недостатков шрифта.

Источник: korrespondent.net