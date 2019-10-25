Здравствуй, тысяча! Что известно о новой банкноте

В Украине появилась новая банкнота наивысшего номинала – 1000 гривен. С дня введения в оборот предыдущей самой большой банкноты – 500 гривен, прошло 13 лет.
Изображен на лицевой части 1000 гривен выдающийся ученый и философ Владимир Вернадский. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.
Нацбанк планирует вывести на рынок пять миллионов таких банкнот. По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов: основной цвет купюр - голубой.
Как украинцы встретили новую банкноту?
Зачем нужна
Объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз по сравнению с 2006 годом, когда вводили в оборот купюру в 500 гривен - до почти 380 миллиардов гривен. Поэтому, чтобы обслуживать объем растущей экономики нужны высшие номиналы банкнот, объясняют в НБУ целесообразность введения тысячи.
Также это экономия бумаги и краски для НБУ, который печатает новые банкноты, а потом еще и утилизирует. Расходы Нацбанка на эти операции финансируют рядовые украинцы. Кроме того упрощаются задачи и по транспортировке, доставке наличности.
Опасения
В Украине тут же заговорили о том, что введение новой банкноты приведет к ускорению инфляции.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что введение в оборот больших номиналов банкнот является следствием прошлой инфляции, выпуск новых банкнот сам по себе не влияет на инфляцию.
“Поднять цены на товары и услуги может ажиотаж, вызванный безграмотными заявлениями и спровоцированными ими высокими инфляционными ожиданиями. Пугая друг друга и разгоняя измену вполне можно повысить инфляцию”, - отмечает финансист Тарас Козак.
Защита
У новой банкноты рекордных 22 защитных элемента.
В частности, это полимерная лента, введенная в толщу бумаги. Лента окрашена в пурпурный цвет и имеет ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. На нее нанесено цифровое изображение номинала и малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.
Источник: korrespondent.net
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