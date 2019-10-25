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25. 10. 2019

Названы условия приема в ВУЗы на 2020 год

Министерство образования и науки утвердило условия приема в высшие учебные заведения на 2020 год. Соответствующий документ обнародован на сайте Министерства образования и науки.

"Поступающие на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветринарного направлений) на основе полного общего среднего образования допускаются к отбору на места бюджетного (регионального) заказа, могут быть рекомендованы или переведены на такие места при наличии конкурсного балла не менее 125", - говорится в условиях.

Для медицинских специальностей минимальный конкурсный балл по второму и третьему конкурсным предметам составляет не менее 150 баллов; для специальности фармация, промышленная фармация - 130 баллов; для юридических специальностей, международных отношений и публичного права и администрирования - 140 баллов.

Также условиями предусматривается возможность обучения одновременно по нескольким образовательным программам, а также в нескольких учебных заведениях. В то же время, не допускается обучение по двам или более специальностям за счет государственного или местного бюджетов.

Напомним, что в 2019 году самый высокий конкурс в вузы был на политологию, журналистику и стоматологию.

Также сообщалось, что более 270 участников ВНО получили 200 баллов.

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Источник: korrespondent.net
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