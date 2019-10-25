В Украине с начала года отравились более 600 детей

С начала нынешнего года Украина зафиксировано 626 отравлений детей из-за питания в школах и садах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook в пятницу, 25 октября.

Гончарук отметил, что провел по этому вопросу селекторное совещание.

"В наших школах и садиках каждый день питаются 5 млн детей. За 2019 год в 38% заведений установили нарушения в организации питания – 626 отравлений. Каждый день почти половина детей подвергается опасности... У областей есть две недели, чтобы подготовить реалистичный план приведения в порядок государственной политики в сфере безопасного питания в учебных заведениях", – заявил глава Кабмина.

Он подчеркнул важность постоянного и систематического обучения персонала, работающего в сфере детского питания.

"Плюс необходимо внести изменения в соответствующие постановления, определить перечень детей, которым рекомендована безглютеновая и безлактозная диета. И обновить список рецептурных справочников и сборников меню для школьных столовых и осовременить Государственные санитарные правила и нормы устройства школ и садиков. До 15 ноября поручаю выполнить задание и отчитаться о результатах – Зоряна Скалецкая, Анна Новосад, Оксана Маркарова, Денис Малюська, Тимофей Милованов", – отметил Гончарук.

Напомним, на этой неделе на Прикарпатье в яслях отравились шесть детей. У пяти обнаружили кишечную инфекцию, у одного – острый гастроэнтерит.

Также в училище Конотопа произошло массовое отравление. В больницу с признаками пищевого отравления попали 11 учеников.

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Источник: korrespondent.net