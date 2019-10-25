"США на очереди". Почему протестуют богатые города

В октябре сотни тысяч людей вышли на улицы в Ираке, Испании, Ливане, Чили и Эквадоре. Митинги в Гонконге не прекращаются с весны, а в Париже - с осени прошлого года. Летом массовые протесты охватили Чехию, Польшу, Алжир и Судан.

У каждого из этих протестных движений есть собственные, местные причины, но все вместе они демонстрируют, что может произойти, когда ощущение несправедливости начинает сочетаться с массовым ощущением снижения социальной мобильности, говорит экономист, профессор Джефри Д. Сакс. Корреспондент.net приводит его статью на Project Syndicate.

Экономические показатели не отражают настроение людей

Джеффри Д. Сакс - профессор по вопросам устойчивого развития и профессор политики и управления в области здравоохранения в Колумбийском университете, является директором Колумбийского центра по устойчивому развитию и Сети решений в области устойчивого развития ООН.

Он написал такие книги, как Конец бедности, Общее благосостояние, Эра устойчивого развития, Построение новой американской экономики и Новая внешняя политика: за пределами американской исключительности.

В своей колонке он отмечает, что беспорядки вспыхнули в трех городах, которые входят в число наиболее богатых в мире. Это Париж, Гонконг и Сантьяго.

Согласно традиционным показателями подушевого ВВП, все три города являют собой образец экономических успехов. В Гонконге подушевой доход равен примерно 40 тысяч долларов, в Париже - более 60 тысяч, а в Сантьяго - около 18 тысяч долларов, что является одним из самых высоких показателей в Латинской Америке.

Протесты в Гонконге. Как их вдохновляет Майдан

В Докладе о глобальной конкурентоспособности 2019 года, опубликованном Всемирным экономическим форумом, Гонконг находится на третьем месте, Франция - на 15, а Чили - на 33, что намного выше, чем любая другая страна Латинской Америки.

Но население этих городов недовольно ключевыми аспектами своей жизни. По данным Всемирного доклада о счастье 2019 года, граждане Гонконга, Франции и Чили считают, что во многих смыслах их жизнь парализована.

Гонконг находится на 66 месте по уровню восприятия обществом личной свободы выбора в определении жизненного курса. Франция на 69 месте, а Чили - на 98.

При этом, фонд Heritage Foundation и Университет имени Саймона Фрейзера считают, что Гонконг обладает самой высокой степенью экономической свободы в мире, хотя сами жители Гонконга не надеются на свободу выбора при принятии решений о своей жизни.

Во всех трех странах городская молодежь, которой не довелось родиться в богатстве, потеряла надежду найти доступное жилье и приличную работу.

В Гонконге уровень цен на недвижимость (относительно средних зарплат) - один из самых высоких в мире. А в Чили наблюдается наивысший уровень неравенства доходов среди всех стран, входящих в ОЭСР, клуб стран с высоким уровнем доходов.

Во Франции дети из элитных семей в течение жизни пользуются огромными преимуществами. Из-за очень высоких цен на жилье большинство людей оказываются выдавлены из центральных деловых районов, и, чтобы попасть на работу, им приходится пользоваться личным или общественным транспортом.

Именно поэтому значительная часть общества особенно чувствительна к любым изменениям в ценах на транспорт, что и показали взрывы протестов в Париже и Сантьяго.

Гонконг, Франция и Чили далеко не в одиночестве сталкиваются с кризисом социальной мобильности и недовольством по поводу неравенства.

США наблюдается резкий рост случаев суицида и других признаков социального неблагополучия (например, массовые убийства) на фоне беспрецедентного роста неравенства и падения общественного доверия к правительству.

Несомненно, что США ждут впереди новые социальные взрывы, если мы продолжим проводить привычную политику, в том числе экономическую.

Для предотвращения такого исхода мы должны сделать определенные выводы из трех перечисленных случаев. Для всех трех правительств протесты стали неожиданностью.

Потеряв связь с обществом, и не зная о его настроениях, власти не смогли предвидеть, что политические решения, казавшиеся вполне умеренными (закон об экстрадиции в Гонконге, повышение топливного налога во Франции, повышение цен на проезд в метро в Чили), спровоцируют массовый социальный взрыв.

Но, наверное, самое важное - и менее удивительное - это то, что традиционных экономических индикаторов благосостояния совершенно недостаточно для измерения реальных настроений в обществе.

Показатель подушевого ВВП измеряет средний доход в экономике, но он ничего не говорит о распределении доходов, о том, как люди оценивают справедливость или несправедливость, об ощущении финансовой уязвимости в обществе и о многих других характеристиках (например, доверие к правительству), которые серьезно влияют на общее качество жизни.

В известных экономических рейтингах не учитываются субъективные настроения в обществе, например, оценки справедливости, свободы выбора при принятии жизненно важных решений, честности правительства, степени доверия между согражданами в обществе, почти не учитываются.

Чтобы узнать об этих настроениях, надо напрямую спрашивать общество об удовлетворенности жизнью, о чувстве личной свободы, о доверии к правительству и соотечественникам и о других аспектах общественной жизни, которые серьезно влияют на качество жизни и, соответственно, на перспективы возникновения социальных беспорядков...

Экономический рост без справедливости и экономической устойчивости - это рецепт для беспорядков, а не благополучия. Нам надо предоставлять намного больше государственных слуг, активней перераспределять доходы от богатых к бедным, увеличивать государственные инвестиции, направляемые на достижение экологической устойчивости.

Даже те решения, которые выглядят разумно, например, сворачивание топливных субсидий или повышение цен на проезд в метро для покрытия его убытков, будут приводить к массовым беспорядкам, если они принимаются в условиях низкого общественного доверия, высокого уровня неравенства и охватившего всех чувства несправедливости.

По материалам ИноСМИ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net