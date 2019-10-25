Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2019, пятница, 21:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
25. 10. 2019

Бойцы ВСУ подорвались на растяжке – штаб ООС

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое украинских военных получили ранения, причем двое из них пострадали при взрыве на растяжке, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 25 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Новомихайловки, Красногоровки, Водяного (дважды), Лебединского, Новозвановки (дважды), Хутора Вильный и Луганского (дважды).

"В течение текущих суток ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 24 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.