В честь Греты Тунберг назвали новый вид жука

Ученые назвали недавно обнаруженный вид жука в честь шведской эко-активистки Греты Тунберг - Nelloptodes gretae. Реакция Греты на эту новость на данный момент неизвестна, сообщает ВВС.

Nelloptodes gretae мало напоминает свою однофамилицу - его длина менее 1 мм, у него нет крыльев и глаз, однако есть две длинные, похожие на косички, антенны, пишет агентство.

Доктор Майкл Дарби сказал, что выбрал имя Греты, потому что был очень впечатлен ее экологической кампанией.

Жук впервые был обнаружен в Кении в 1960-х годах. Среди ученых, пишет агентство, не принято называть новооткрытый вид своим именем.

Поэтому сейчас есть паразит по имени Боб Марли (Gnathia marleyi); паук под названием Spintharus leonardodicaprioi; златовласая муха по имени Бейонсе (Scaptia beyonceae); мотылек под названием Neopalpa donaldtrumpi, который известен своей характерной светловолосой головой и "сравнительно небольшими" гениталиями; также именем Дональда Трампа назвали амфибию, которая зарывает голову в песок, - Dermophis donaldtrumpi.

Но самым красноречивым предупреждением об опасности является, пожалуй, название слепого пещерного жука - Anophthalmus hitleri, которое он получил в 1933 году.

Как сообщал Корреспондент.net , Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

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Источник: korrespondent.net