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25. 10. 2019

Парламент Франции принял закон о легализации марихуаны

Нижняя палата парламента Франции приняла закон, который разрешающий использование марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает France 24 в пятницу, 25 октября.

Отмечается, что теперь документ должен одобрить Сенат и подписать президент.

Планируется, что эксперимент по применению медицинской марихуаны начнется во Франции уже в первой половине 2020 года. Право использовать продукт получат около трех тысяч пациентов, которые страдают от неизлечимых болезней, эпилепсии, спазматической боли, судорог, рассеянного склероза, осложнений из-за химиотерапии.

Согласно закону, марихуану во Франции смогут выписывать пациенту врачи нескольких больниц. Сначала марихуану можно будет получить в аптеке той больницы, которая выписала рецепт, а затем – в аптеке по месту жительства. Препарат можно будет получить в виде высушенных листьев и шишек растения, травяных чаев и масел.

Ранее в американском штате Нью-Йорк разрешили употребление марихуаны. Жители штата могут употреблять и хранить до 60 граммов канабиса. В случае, если количество найденной при обыске марихуаны превысит 140 граммов, ее владелец заплатит штраф 200 долларов.

Как сообщалось, в Украине легализацию медицинской марихуаны поддерживают больше половины граждан.

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Источник: korrespondent.net
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