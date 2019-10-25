Лента RSS
Подписаться на ленту
25 октября 2019, пятница, 23:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
25. 10. 2019

В НАТО создали новое командование спецопераций

Венгрия, Хорватия, Словакия и Словения создали региональное командование специальных операций НАТО (R-SOCC). Об этом сообщается на сайте альянса в пятницу, 25 октября.

Отмечается, что сегодня министры обороны четырех стран НАТО подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания регионального командования специальных операций, которое будет действовать под руководством Венгрии.

"Под руководством Венгрии это командование повысит способность четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование R-SOCC получит начальные функциональные возможности в январе 2021 года, а полностью функционировать оно начнет до декабря 2024 года.

Также командование позволит каждой стране использовать свои собственные взносы отдельно, но пользоваться выгодой от интегрированной структуры R-SOCC после активации для развертывания.

"Поскольку Специальные оперативные силы являются весьма универсальным инструментом в современном конфликте, эта церемония подписания делает важный шаг к укреплению специальных сил в регионе и усилению сотрудничества и взаимодействия в рамках альянса", – сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Напомним, на следующей неделе будет принято решение о новом формате отношений НАТО с Украиной. Об этом по итогам визита в штаб-квартиру НАТО заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Как известно, 31 октября Североатлантический совет проведет заседание в Украине. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.