В Николаеве копы на Prius врезались в микроавтобус

В центре Николаева на пересечении улиц Пушкинской и Никольской столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и микроавтобус Mercedes. Пострадала девушка-полицейский, сообщает местное издание Новости N в пятницу, 25 октября.

"По предварительным данным, микроавтобус Mercedes ехал по ул. Никольской, со стороны улицы Фалеевской, в направлении ул. Артиллерийской. При пересечении перекрестка, в правый бок Mercedes врезалась полицейская Toyota, ехавшая по ул. Пушкинской, со стороны Ингульского моста, в направлении ул. Большой Морской. От полученного мощного удара микроавтобус перевернулся", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала девушка-полицейский, ехавшая в патрульном автомобиле. С места происшествия скорая увезла ее в больницу. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

Также пока не ясно, кто из водителей проехал на запрещающий сигнал. Водитель микроавтобуса утверждает, что ехал на зеленый, пообщаться с водителем Prius не удалось.

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На прошлой неделе в Николаеве патрульные полицейские на Opel Vectra врезались в столб на Богоявленском проспекте. Один из них погиб, второй был госпитализирован.

Ранее под Николаевом произошло столкновение автомобилей Тoyota и Lexus. В этом ДТП погибли замначальник областного управления Нацполиции, полковник Сергей Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности, подполковник Владимир Илличко.

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Источник: korrespondent.net