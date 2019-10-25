Украина открывает дипучреждение в Иерусалиме

Украина откроет в Иерусалиме дипломатическое учреждение - офис по продвижению инноваций и инвестиций. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

"Офис получит статус дипломатического представительства Украины в Иерусалиме. Основным направлением деятельности этого учреждения будет продвижение инноваций и инвестиций в сфере высоких технологий", - заявил министр.

По словам главы МИДа, открытие офиса по продвижению инноваций и инвестиций является одним из итогов визита премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Киев летом 2019 года. Тогда в ходе переговоров обсуждалась возможность открытия отдельных офисов в Киеве и Иерусалиме.

"Это событие является результатом устойчивых отношений в сфере внешней политики между нашими государствами. Кроме того, оно является свидетельством намерения обеих сторон продолжать и продвигать эти отношения во всех сферах, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству и сфере инноваций и высоких технологий", - отметил Кац.

Україна та #Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей @ZelenskyyUa з @IsraeliPM плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з 🇺🇦 Посольством у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 октября 2019 г.

Напомним, что ранее Зеленский встретился с Нетаньяху. После встречи он заявил, что Израиль для Украины всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих солдат, своих граждан.

После встречи Нетаньяху заявил, что Украина откроет представительство в Иерусалиме.

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Источник: korrespondent.net