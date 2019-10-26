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26. 10. 2019

Призыв в армию планируют вернуть с 18 лет - СМИ

В Министерстве обороны планируют инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет. Об этом сообщает Армия Inform.

Соответствующая инициатива, которую поддержал Генеральный Штаб ВСУ, была озвучена в Офисе президента во время рабочего совещания.

По словам начальника отделения комплектования управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковника Николая Качаненко, на данный момент существуют разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве.

В частности, в законе говорится, что призыв на срочную службу проводится для граждан, которым исполнилось 18 лет, а согласно президентскому указу, призыв граждан осуществляется с 20 лет.

Также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке и другие законодательные инициативы по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета.

Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину. Молодой человек вызвал полицию и теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Также сообщалось, что во время осеннего призыва повестку в военкомат получил пятилетний ребенок. Повестку в соцсети опубликовала мама ребенка. Местные власти извинились за ошибку.

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Источник: korrespondent.net
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