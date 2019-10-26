Facebook начал тестировать в США вкладку с новостями

Facebook начнет тестировать в крупнейших городах США сервис новостей дня Facebook News. Там будут появляться новости СМИ с учетом интересов пользователя и места его проживания, сообщила компания.

Эти публикации позволят пользователям быть в курсе последних и важных новостей, помогут лучше разобраться в происходящем и расширить интересы в сфере информации, считают в Facebook.

В этом разделе будут публиковаться в том числе мелкие новости и новости, связанные с определенными важными темами. Исследование 100 000 американских пользователей соцсети показало, что им не хватает новостей о культуре, бизнесе, спорте и медицине.

Вкладка Facebook News объединит новости дня, отобранные командой журналистов, тематические разделы, персональную ленту новостей и подписки. По мере тестирования эксперимент будет расширяться на всю территорию США.

Пока сервис доступен только 200 000 пользователей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их сведениям, соглашения о размещении публикаций в этой вкладке заключены с крупнейшими американскими СМИ, в том числе WSJ, Buzzfeed, Business Insider, The Washington Post, Bloomberg, USA Today ABC News, NBC News и Fox News.

Сколько это будет стоить соцсети, неясно. WSJ ранее писала, что Facebook предлагает разным изданиям от сотен тысяч долларов до нескольких миллионов.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.

Facebook начал тестировать посты без лайков

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Источник: korrespondent.net