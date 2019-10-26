Итоги 25.10: Перестрелка в Харькове, ПДЧ в НАТО

Порошенко предлагает Раде просить ПДЧ в НАТО

Партия Европейская солидарность предлагает парламенту и руководству Украины обратиться к участникам саммита НАТО с просьбой о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Об этом в пятницу, 25 октября, заявляет лидер партии, пятый президент Украины, Петр Порошенко в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

"Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подписи под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции", - сказал Порошенко в видеообращении.

НАБУ обязали открыть новое дело на Кличко

Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможной госизмены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями.

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по статьям о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) , получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 368), хищение госсредств (ч. 3 ст. 191 ), государственная измена (ч. 1 ст. 111) и других преступлений Уголовного кодекса.

В Харькове произошла перестрелка

В Харькове на ул. Клочковской на стоянке у супермаркета Восторг произошла стрельба, в результате которой есть погибший и раненый, сообщает 25 октября пресс-служба полиции области.



В связи с инцидентом правоохранители ввели план Сирена. Перестрелку устроили четверо. По информации из соцсетей, стреляли в Георгия Исакова. Он известен в криминальных кругах как "Жора".

Кучма резко раскритиковал формулу Штайнмайера

Второй президент Украины и представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма считает, что формула Штайнмайера не приведет к миру на Донбассе.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая – а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", – пояснил он.

Минфин оценил доход от игорного бизнеса

По консервативным расчетам, доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 млрд гривен. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Она отметила, что доходы от игорного бизнеса, рынка земли и добычи янтаря могут быть учтены уже в бюджете на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net