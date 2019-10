Трампу не понравился дизайн последних моделей IPhone

Президент США Дональд Трамп раскритиковал дизайн последних моделей IPhone, заявив, что старые модификации с кнопкой Home (Домой) были более удобными. Об этом Трамп написал в пятницу, 25 октября, на своей странице в Twitter, обращаясь к генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку.

"Тиму (Куку): кнопка на IPhone была намного лучше, чем свайп", - написал Трамп.

Напомним, первый iPhone без кнопки Home вышел осенью 2017 года, им стал iPhone X. В предыдущей модели iPhone 7 Plus кнопка Home была, но она уже тогда стала сенсорной.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!