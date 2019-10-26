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26. 10. 2019

США отменили пошлины для ряда украинских товаров

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины, сообщила вечером в пятницу, 25 октября пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что это решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", добившись прогресса в данном направлении.

Таким образом, в администрации президента считают целесообразным "отменить приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров".

Решение вступает в силу через 5 дней после публикации.

В декабре 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.

Накануне сообщалось, что США рассмотрят возобновление торговых льгот Киеву.

Напомним, в начале лета Трамп лишил Индию торговых льгот. Причиной стало то, что Индия не заверила США в обеспечении "справедливого и приемлемого доступа к своему рынку".

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Источник: korrespondent.net
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