США отменили пошлины для ряда украинских товаров

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины, сообщила вечером в пятницу, 25 октября пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что это решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", добившись прогресса в данном направлении.
Таким образом, в администрации президента считают целесообразным "отменить приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров".
Решение вступает в силу через 5 дней после публикации.
В декабре 2017 года действие торговых привилегий было приостановлено, поскольку Украина, по мнению Трампа, недостаточно обеспечивала защиту интеллектуальной собственности.
Накануне сообщалось, что США рассмотрят возобновление торговых льгот Киеву.
Напомним, в начале лета Трамп лишил Индию торговых льгот. Причиной стало то, что Индия не заверила США в обеспечении "справедливого и приемлемого доступа к своему рынку".
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Источник: korrespondent.net
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