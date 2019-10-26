В Первомайске воспитательнице детсада истязала детей - полиция

Сотрудники полиции города Первомайск Николаевской области, объявили о подозрении бывший воспитательнице детского сада, которая издевалась над детьми. Об этом вечером в пятницу, 25 октября, сообщила пресс-служба полиции области.

"К управлению по делам детей Первомайского городского совета поступило коллективное обращения от родителей воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений о том, что 30-летняя работница детсада издевается над детьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения первоочередных следственных действий полицейские провели ряд необходимых мер, направленных на подтверждение или опровержение вины воспитательницы.

"Так, пообщавшись со всеми родителями маленьких воспитанников группы детского сада, ювенальщики обнаружили шесть пятилетних малышей, среди которых одна девочка и пять мальчиков, в отношении которых воспитательница применяла свои специфические меры воздействия", - говорится в сообщении.

При процессуальной поддержке местной прокуратуры злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении шести преступлений по статье о побоях и истязании (ч. 2 ст. 126 УК), за которые подозреваемой грозит лишению свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в одесском детсаду издевательства воспитательницы над ребенком сняли на видео. Спустя час воспитательницу уволили.

Ранее сообщалось, что в запорожском детсаду воспитатель "швыряла" детей. Видео попало в соцсети.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net