В США требуют расследовать применение Турцией фосфорных бомб в Сирии

Американские сенаторы, представляющие Республиканскую и Демократическую партии, требуют от госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео расследовать роль Турции в применении на севере Сирии боеприпасов с белым фосфором против гражданских. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает Foreign Policy.
Крис Ван Холлен (демократ, штат Мэриленд), Патрик Лихи (демократ, штат Вермонт), Ричард Блюментал (демократ, штат Коннектикут) и Марша Блэкберн (республиканка, штат Теннеси) направили госсекретарю соответствующее письмо, требуя предоставить ответ к 1 ноября.
Сенаторы требуют выяснить, как боеприпасы с белым фосфором могли попасть к турецким военным, было ли их применение нарушением международного права, и если да, то как на это будет реагировать американская администрация.
Они также хотят знать, принимали ли подразделения Вооруженных сил Турции решение о применении белого фосфора самостоятельно или же действовали по указанию властей страны.
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Источник: korrespondent.net
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