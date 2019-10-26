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26. 10. 2019

Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, трое раненых

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив трех военных. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Один военный ранен в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной врагом растяжке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов: неподалеку Новомихайловки, возле Красногоровки, дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки, возле Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил семь обстрелов: дважды вблизи Новозвановки, недалеко от Хутора Вольного, возле Луганского, недалеко от Золотого-4 (вне участка разведения), в районе Травневого.

С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - противник вел огонь из подствольных гранатометов возле Хутора Вольного и из СПГ - неподалеку Новолуганского.

Напомним, за сутки 24 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net
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