Белый дом усилил защиту от утечки информации - СМИ

Сотрудникам отделов Белого дома, отвечающим за IT и кибербезопасность, поручили активно выявлять и расследовать утечки информации. Об этом сообщает в пятницу, 25 октября, новостной портал Axios в распоряжении которого оказался внутренний циркуляр.

"[Сотрудники должны] проводить защитные контрмеры, отслеживать в круглосуточном режиме сеть и электронную почту, активно идентифицировать и расследовать утечки такой чувствительной информации, как передвижения и график президента, что непосредственно влияет на физическую безопасность", - говорится в документе.

Кроме того, в обязанности соответствующих отделов входит проведение для представителей американского руководства инструктажа о технической обстановке в зарубежных поездках.

Двое бывших и один действующий сотрудник соответствующих подразделений Белого дома рассказали изданию, что в их задачи входил просмотр истории в браузерах работников, использовались программы, позволяющие идентифицировать тех, кто открывал служебные документы, в частности график президента. По сведениям издания, если раньше документы по электронной почте приходили в формате pdf, то теперь применяется программа Microsoft Sharepoint, предоставляющая отправителю возможность выявить ознакомившихся с информацией.

Источники портала полагают, что таким образом президент США Дональд Трамп пытается избавиться от персонала, нанятого еще администрацией Барака Обамы. Белый дом не стал комментировать публикацию.

Ранее сообщалось, что Трамп неоднократно конфликтовал со спецслужбами из-за многочисленных утечек в прессу с закрытых брифингов.

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Источник: korrespondent.net