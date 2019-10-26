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26. 10. 2019

На Днепропетровщине произошла опасная утечка азота

Вечером 25 октября в Днепропетровской области из-за неисправного клапана в автоцистерне произошла утечка азота. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 22:00 они получили информацию об утечке азота вблизи города Павлоград. Сообщалось, что утечка произошла из-за неисправного клапана емкости, находящейся на автомобиле КамАЗ.

В 22:37 спасатели совместно с водителем автомобиля устранили неисправность избыточного клапана и устранили испарение азота. В результате чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших не было, угроз окружающей среде нет.

На месте работало девять спасателей и две единицы техники.

Напомним, в начале октября на дороге в Днепре произошла утечка из автомобильной цистерны раствора хлорида железа. 

Ранее на предприятии Азот в Северодонецке произошла утечка аммиачной воды.

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Источник: korrespondent.net
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