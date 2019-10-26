В Кабмине заговорили о двойном гражданстве

Предоставление украинцам права двойного гражданства позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в комментарии ZN.UA.

Кулеба аргументировал необходимость предоставления украинцам права двойного гражданства рядом причин, подчеркнув при этом, что высказывает личное мнение, а не всего правительства.

"Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - считает вице-премьер.

Он полагает, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но желающих сохранить связь со своей родиной.

"Мы не должны отторгать этих людей. Мы и так многих потеряли", - сказал вице-премьер.

Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради спокойного перемещения в Евросоюзе. По большому счету, как считает вице-премьер, это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.

В то же время, Кулеба категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго. По его словам, право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору.

Напомним, во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что этническим украинцам планируют предоставлять частичное гражданство.

Ранее экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. При этом он подчеркнул, что при возможной легализации двойного гражданства следует исключить такой вариант для российского паспорта.

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Источник: korrespondent.net