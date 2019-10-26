Повышенное загрязнение воздуха выявили в 5 городах

По состоянию на субботу, 26 октября, значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС Украины не отмечает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Украины содержится антициклонный характер погоды, что обусловливает отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

Вместе с тем, значительный рост уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

В общем синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

По прогнозам украинского гидрометцентра, 28-29 октября на территории Украины ожидается улучшение синоптической ситуации.

Напомним, что ранее уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советуют сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.

Специалисты из КГГА заявили, что загрязнение воздуха в столице связано с тем, что в частных секторах люди сжигают большое количество опавших листьев. Ситуация усугубляется отсутствием ветра.

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Источник: korrespondent.net