В Кабмине готовят программу бесплатных путешествий для школьников

С 2020 году в Украине должна заработать так называемая программа "мобильности" школьников, согласно которой путешествия учеников по Украине будут оплачивать за счет государственного бюджета. Об этом в пятницу, 25 октября, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио Свобода.

"Это программа, мы ее так назвали, "мобильности" школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году", - рассказал Бородянский.

Программу уже поддержало правительство, потому Бородянский убежден, что она также утверждена в бюджете.

"Они (школьники - ред.) не просто увидят Украину, они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задачи. Это больше чем просто путешествия", - добавил министр.

Сейчас для поездок в пределах страны школьники пользуются отдельными льготами по ученическим билетам. В частности, в поездах Укрзализныци дети в возрасте от 6 до 14 лет могут ездить в пассажирских вагонах всех категорий с оплатой стоимости проезда в размере 75% стоимости проезда взрослого пассажира.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел проверку в одной из гимназий Киева, ученики которой во время экскурсии в парламенте пожаловались ему на зеленые сосиски в школьной столовой.

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Источник: korrespondent.net