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26. 10. 2019

Зеленский добровольцу: Я - не лох

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает страница Последний блокпост #Нет капитуляции в Facebook.

Отмечается, что глава государства прибыл на позиции добровольцев в Золотом, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуации на фронте.

Однако, судя по видео, диалога у президента с добровольцами не получилось. На беспокойства бойцов в связи с готовящимся отведением сил Зеленский заявил, что он – президент страны, ему 42 года и он – не "лох".

Ранее Зеленский заявлял, что нормандская встреча состоится только после разведения войск на Донбассе в районе Петровского и Золотого. 

Напомним, несколькими днями ранее участок разведения возле Золотого дважды обстреляли из стрелкового оружия.

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Источник: korrespondent.net
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