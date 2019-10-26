Зеленский переназначил главу Луганской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Луганской областной государственной администрации. Соответствующий указ №767/2019 от 25 октября опубликован на сайте президента в субботу, 26 октября.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - сказано в указе.

Сергей Гайдай с 2015 года - депутат в Мукачевском районном совете (Закарпатская обл.), с сентября 2015 по ноябрь 2018 года – глава Мукачевской райгосадминистрации.

Указом №766/2019 глава государства уволил с этой должности Виталия Комарницкого, который был назначен 5 июля 2019 года.

Отметим, что 20 октября Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности главы Луганской облгосадминистрации Комарницкого и назначение кандидатуры Гайдая.

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Источник: korrespondent.net