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26. 10. 2019

Зеленский переназначил главу Луганской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Луганской областной государственной администрации. Соответствующий указ  №767/2019 от 25 октября опубликован на сайте президента в субботу, 26 октября.
 
"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - сказано в указе.
 
Сергей Гайдай с 2015 года - депутат в Мукачевском районном совете (Закарпатская обл.), с сентября 2015 по ноябрь 2018 года – глава Мукачевской райгосадминистрации.
 
Указом №766/2019 глава государства уволил с этой должности Виталия Комарницкого, который был назначен 5 июля 2019 года.
 
Отметим, что 20 октября Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности главы Луганской облгосадминистрации Комарницкого и назначение кандидатуры Гайдая.
 
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Источник: korrespondent.net
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