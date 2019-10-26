В США возобновили слушания по делу об импичменте Трампу

Слушания свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа возобновляются в Палате представителей Конгресса. Об этом сообщает CNN в субботу, 26 октября.

Первый показания будет давать профессиональный дипломат и и.о. помощника госсекретаря США Филипп Рикер.

"Филип Рикер, профессиональный дипломат, ныне исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, должен дать показания перед тремя комитетами, которые проводят расследование импичмента президента Трампа", - сказано в сообщении.

Его свидетельствование перед комитетами было отложено из-за памятных мероприятий, посвященных смерти председателя спецкомитета Палаты представителей по надзору Элайджи Каммингса.

Издание отмечает, что Рикер был одним из государственных чиновников, которые делали согласованные усилия, чтобы защитить тогдашнего посла в Украине Мари Йованович от нападок со стороны американских консервативных СМИ, начиная с марта.

Также стали известны имена и других докладчиков. Уже в понедельник перед комитетами даст показания Чарльз Купперман, бывший заместитель советника по нацбезопасности, во вторник - Александр Виндман, главный эксперт Совета нацбезопасности Белого дома по Украине, в среду - Кэтрин Уилбаргер, и.о. помощника министра обороны по международной безопасности, а в четверг - Тим Моррисон, главный советник по России и Европе в Совете нацбезопасности президента США.

Слушания возобновили, потому что накануне федеральная судья Берил Ховелл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net