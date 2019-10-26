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26. 10. 2019

Дифтерия в Украине: новый случай зафиксирован на Тернопольщине

У 47-летнего мужчины в Тернопольской области обнаружили дифтерию. Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 26 октября.

Мужчина, который заболел дифтерией, проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. За помощью он обратился к врачу на Тернопольщине, с которым заключил декларацию.

По данным Минздрава, человек контактировал с тремя лицами, в т.ч. с одним ребенком. По месту жительства пациента 21 октября проведена дезинфекция.

Согласно сообщению, человек привился от дифтерии в 2017 году, данных о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту нет.

"Прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни. Вакцинация 2017 года сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не позволило развиться тяжелым осложнением", - отметили в ведомстве.

Минздрав отмечает, что прививки от дифтерии рекомендуются Календарем профилактических прививок детям и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Вакцинироваться можно у своего семейного врача.

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. На данный момент известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии. Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

Также сообщалось, что в Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией у школьника. Объявлен карантин в классе школы №303 на Позняках, где учится заболевший ученик. Городская санитарная служба подтвердила диагноз и обеспечила специальную обработку помещений лицея.

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Источник: korrespondent.net
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