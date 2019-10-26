Первый в истории закон о шифровании данных приняли в Китае

В Китае одобрили первый в истории страны закон о шифровании данных. Соответствующее решение принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, сообщает Xinhua в субботу, 26 октября.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. В соответствии с документом, компетентные органы власти будут контролировать криптографические стандарты, которые, согласно утвержденному законодательному акту, подразделяются на ключевые, общепринятые и коммерческие типы шифрования.

Отмечается, что закон был принят для того, чтобы предотвратить утечки данных, которые способны навредить государственным структурам Китая, компаниям и частным лицам. Он также регламентирует наказания, которые полагаются в случае нарушения установленных принципов безопасности.

Правительство Китая будет всячески поощрять подготовку квалифицированных специалистов в области криптографии, а также их работу в национальных интересах.

Напомним, что ранее рост экономики Китая замедлился до 6%. Показатель роста китайской экономики в июле-сентябре стал самым низким за всю 27-летнюю историю наблюдений.

Также сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник для зондирования Земли. Установленная на спутнике Гаофэнь-10 оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее одного метра.

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Источник: korrespondent.net