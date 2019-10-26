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26. 10. 2019

Зеленский назначил посла Украины в Тимор-Лешти

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Нечитайло чрезвычайным и полномочным посла Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти. Соответствующий указ №769 / 2019 был опубликован на сайте главы государства в субботу, 26 октября.

"Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству", - сказано в документе.

Нечитайло с июня 2016 года является послом Украины в Малайзии.

Тимор-Лешти - страна в Юго-Восточной Азии, занимающее восточную половину острова Тимор, а также небольшой эксклав (провинция Окуси-Амбено) в западной половине того же острова и небольшие острова Атауру (на севере) и Жаку (на востоке).

Напомним, что ранее новый посол Грузии начал работу в Украине. Теймураз Шарашенидзе заверил, что Грузия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

Также сообщалось, что Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти стран. Глава государства приветствовал послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании в Украине, которые вступили в должность.

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Источник: korrespondent.net
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