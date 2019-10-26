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26. 10. 2019

В штабе ООС высказались о ситуации в Золотом

В штабе ООС заявили, что добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся там с оружием нелегально. Соответствующее сообщение опубликовал пресс-центр штаба в субботу, 26 октября.

В пресс-центре напомнили, что Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое, сегодня пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако, сообщают в ООС, они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины (ВСУ), уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, в законе про ООС четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. В частности, люди, которые общались Зеленским, не относятся ни к одной из следующих категорий и находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, чему предоставляется должная правовая оценка.

Напомним, что ранее сегодня Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе. Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не "лох".

Также сообщалось, что несколькими днями ранее участок разведения возле Золотого дважды обстреляли из стрелкового оружия.

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Источник: korrespondent.net
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