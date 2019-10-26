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26. 10. 2019

Осужденный на пожизненный срок убил нацгвардейца - Аброськин

Осужденный на пожизненный срок во время переправы в поезде Мариуполь-Львов убил солдата Нацгвардии. Об этом в Facebook сообщил бывший первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в субботу, 26 октября.

"Ночью 25 октября 2019 года в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда Мариуполь-Львов, осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побега совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, солдата, 1998 г.р., который от полученных ранений погиб на месте", - написал Аброськин.

Он также добавил, что за убийство солдата Бевзюку "ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день".

Напомним, 12 сентября глава МВД Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции, включая Вячеслава Аброськина.

В свою очередь Аброськин заявил, что будет баллотироваться на пост городского головы Мариуполя. А нынешний мэр, по его словам, "будет курить бамбук". Тем не менее, 5 октября стало известно, что Аброськина назначили ректором университета МВД.

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Источник: korrespondent.net
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