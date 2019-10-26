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26. 10. 2019

Зеленский подвел итоги поездки в Золотое

Президент Владимир Зеленский подвел итоги поездки в Золотое на Донбассе, написав пост в Facebook в субботу, 26 октября.

Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток и ездил на передовую, а также встречался с учителями и врачами.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - утверждает президент.

Он подчеркнул, что о вооруженных добровольцах узнал у местных жителей.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - написал Зеленский.

Президент заявил о готовности "и дальше говорить и искать взаимопонимание .Но одними разговорами войны не закончить".

"Мне важно было услышать украинский, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украины снова будет единой", - подытожил Зеленский.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский подвел итоги поездки в Золотое

Напомним, что ранее сегодня Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе. Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не "лох".

Позже в штабе ООС заявили, что добровольцы, с которыми разговаривал Владимир Зеленский, не являются представителями силовых ведомств или ВСУ и находятся в Золотом с оружием нелегально.

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Источник: korrespondent.net
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