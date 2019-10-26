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26. 10. 2019

Координатор КрымSOS Ташева назначена зампостпреда Зеленского в Крыму

Президент Владимир Зеленский назначил правозащитницу и соосновательницу общественной инициативы КрымSOS Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Соответствующее распоряжение №357/2019-рп было обнародовано в субботу, 26 октября.

"Назначить Ташеву Тамилу Равиловну заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте документа.

В 2014 году Тамила Ташева и несколько активистов создали Facebook-страницу КрымSOS, которая занимается предоставлением помощи вынужденным переселенцам с Крыма и восточных регионов, а также, информированием о событиях в Крыму.

Была кандидатом в народные депутаты от партии Голос на парламентских выборах 2019 года, № 26 в списке.

Напомним, что ранее в России обсуждать вопрос Крыма на нормандской встрече отказались.

Тогда в МИД Украины заявили, что Украина готова к переговорам в любом формате о восстановлении суверенитета над территорией Крыма.

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Источник: korrespondent.net
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