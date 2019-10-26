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26. 10. 2019

Мэры Каталонии выступили за право региона на самоопределение

Большинство мэров Каталонии призвали испанские власти предоставить региону право на самоопределение. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 26 октября.

Мэры 814 из 947 местных органов власти региона собрались в штаб-квартире регионального правительства, чтобы представить его лидеру Киму Торри документ, призывающий к свободе политических заключенных, диалогу и предоставлению региону права на самоопределение.

"Ваше присутствие здесь является признаком единства, единства, которое необходимо, и которое мы должны защищать от репрессий", - сказал Торри под крики "независимость".

Собрание мэров произошло в день протеста, который завершится в Барселоне маршем в центре города. Протест организовали группы Assemblea Nacional Catalana и Omnium Cultural - организации, выступающие за независимость Каталонии, и чьи лидеры входят в девятку осужденных сепаратистов.

Обе организации заявляют, что они преданы мирным протестам. Однако некоторые марши на прошлой неделе были омрачены насилием и столкновениями между демонстрантами и полицией.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

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Источник: korrespondent.net
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