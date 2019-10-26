Возможна новая операция Турции в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если за 150 часов курдские формирования Отряда народной самообороны и Рабочей партии Курдистана не покинут северную часть Сирии, Турция готова сама очистить регион. Слова Эрдогана передает агентство Anadolu в субботу, 26 октября.
"Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и ИГ (террористическая организация Исламское государство). Если через 150 часов террористы останутся, мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории", - сказал он.
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Источник: korrespondent.net
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