Возможна новая операция Турции в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если за 150 часов курдские формирования Отряда народной самообороны и Рабочей партии Курдистана не покинут северную часть Сирии, Турция готова сама очистить регион. Слова Эрдогана передает агентство Anadolu в субботу, 26 октября.

"Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и ИГ (террористическая организация Исламское государство). Если через 150 часов террористы останутся, мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории", - сказал он.

Как известно, турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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Источник: korrespondent.net