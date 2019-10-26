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26. 10. 2019

Грузовик с 39 трупами: водителя подозревают в непредумышленном убийстве

Водителя грузовика, в котором были найдены 39 погибших, признали подозреваемым в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает BBC в субботу, 26 октября.

Полиция графства Эссекс, Великобритания, отметила, что 25-летнему мужчине также инкриминируют преступления, связанные с торговлей людьми, иммиграцией и отмыванием денег.

Суд над Морисом Робинсоном состоится 28 октября в городе Челмсфорд. Остальные трое подозреваемых остаются под стражей.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Среди погибших 38 взрослых и один подросток. Изначально предполагалось, что грузовик из Болгарии и въехал в Великобританию в субботу. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовивике была минусовая температура.

Позже GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

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Источник: korrespondent.net
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