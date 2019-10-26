НАБУ подало новый иск - адвокат Гладковского

Адвокат бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец заявил, что НАБУ требует у суда привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Богдан в субботу, 26 октября.

По мнению адвоката, новое дело против Гладковского о неявке на допрос к следователю НАБУ в июле является очередным свидетельством политически мотивированного преследования его.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленном законом порядке и в сроки о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", - заявляет Волынец.

По словам адвоката, 19 июля факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций".

Адвокат добавил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупке билетов на самолет.

По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины. НАБУ пока не сообщает о данном обращении в суд.

Напомним, Гладковский был арестован 19 октября, ему избрали меру пречесения в виде содержания под стражей, но с возможностью выйти под залог. Перед этим ему объявили подозрение по двум статьям.

Позже стало изветно, что за Гладковского внесли 10,6 миллионов залога.

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Источник: korrespondent.net