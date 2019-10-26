В результате протестов в Ираке погибли 63 человека



В Ираке в ходе антиправительственных протестов погибли 63 человека, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местных правозащитников.

Ранения получили более 2,5 тысяч человек. Кроме того, за два дня был нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. Позже они охватили не только столицу Ирака, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

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Источник: korrespondent.net