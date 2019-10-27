США перебрасывают силы из Ирака в Сирию



Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, пишет газета The Washington Post.

Военнослужащие будут находиться в регионе для того, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки боевиков Исламского государства. План предполагает возвращение в Сирию нескольких сотен военных.



Агентство SANA сообщило, что колонна американских войск вошла под прикрытием вертолетов.

Напомним,9 октября Турция объявила о начале военной операции Источник мира на севере Сирии, целью которой является создание там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для границы Турции.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военной операции на 120 часов. Договоренности подразумевали вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии.

С 23 октября Турция объявила о прекращении военной операции в Сирии.

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Источник: korrespondent.net