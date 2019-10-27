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27. 10. 2019

В Египте продлили режим чрезвычайного положения


Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси объявил о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране на три месяца. Мера вступает в силу с воскресенья, 27 октября, передает Ahram-Online.

Решение было принято после консультаций с кабинетом министров, причиной стала "небезопасная ситуация в стране".

Согласно указу, вооруженные силы и полиция должны предпринять необходимые меры для противодействия терроризму и поддержания безопасности.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло более 40 человек. С того времени такой режим в Египте регулярно продлевают.

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Источник: korrespondent.net
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