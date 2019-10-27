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27. 10. 2019

США ввели в строй новый боевой корабль


Военно-морские силы США ввели в строй новый корабль прибрежной зоны USS Indianapolis.

Он вошел в состав американского флота во время церемонии в Индиане. Она состоялась в порту города Бернс-Харбор на озере Мичиган.

В задачи корабля нового поколения входят патрулирование как в прибрежной зоне, так и в открытом море в наиболее важных районах судоходства, в частности, в Персидском заливе, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Напомним, ранее в Китае спустили на воду универсальный десантный корабль, а в Украине собрались продать недостроенный крейсер Украина, который годами ржавеет в порту Николаева.

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Источник: korrespondent.net
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