Экс-заместителю главы Харьковской ОГА объявили подозрение



Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА), который находился на должности с 2015 по 2019 годы, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в течение 2014-2015 годов во время реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений Харьковская ОГА заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму свыше 20 млн гривен.

При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения госсредств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.



Установлено, что до наступления указанных последствий привели преступные действия директора департамента, который халатно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию, а также принял выполненные работы.

В настоящее время устанавливаются другие должностные лица, причастные к хищениям бюджетных средств.



Заммэра Днепра перечислил 17 млн коммерсанту из Донецка – СБУ



Ранее сообщалось, что Генпрокуратура расследует растрату 17 млн гривен в Госпогранслужбе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net