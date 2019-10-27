

Украина перешла на зимнее время. В воскресенье, 27 октября, в 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров О порядке исчисления времени на территории Украины №509 от 13 мая 1996 года.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", – сказано в документе.

В наши дни более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время. Не делает этого в целом 161 страна, среди которых Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Китай, Россия, Кения и другие.

Переход на зимнее время 2019: дата и правила

Ранее в Евроейском Союзе рассматривали возможность отменить летнее и зимнее время, но передумали отменять перевод часов в 2019 году.

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Источник: korrespondent.net