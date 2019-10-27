Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2019, воскресенье, 05:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
27. 10. 2019

Украина перешла на зимнее время


Украина перешла на зимнее время. В воскресенье, 27 октября, в 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров О порядке исчисления времени на территории Украины №509 от 13 мая 1996 года.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", – сказано в документе.

В наши дни более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время. Не делает этого в целом 161 страна, среди которых Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Китай, Россия, Кения и другие.

Переход на зимнее время 2019: дата и правила

Ранее в Евроейском Союзе рассматривали возможность отменить летнее и зимнее время, но передумали отменять перевод часов в 2019 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.