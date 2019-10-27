Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2019, воскресенье, 06:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
27. 10. 2019

Власти Ирака привлекли спецназ для подавления протестов – СМИ


Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада, где проходят массовые антиправительственные выступления, сообщает Reuters со ссылкой на источники. 
 
В Ираке проходит вторая с начала месяца волна протестов, где в столкновениях с полицией, по последним данным, погибли уже 65 человек, ранены более 2,5 тысяч. Для разгона акции полицейские применяют слезоточивый газ.
 
Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад. Жители страны выражают недовольство чрезвычайно высоким уровнем безработицы, плохим качеством государственных услуг и ростом коррупции.
 
В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.